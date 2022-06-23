إزالة تعديات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرى أشمون بالمنوفية.. صور

المنوفية- فريق المحافظات

ترأس المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم حملات الإزالة التى تم رصدها من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالقرى والمدينة، والتى تقوم برصد أى متغيرات بنائية وما يتم تصويرة بالقمر الصناعى من متغيرات على المبانى أو الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والتعامل الفورى مع أى تعديات مخالفة .

وأوضح النمر أنه تم اليوم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد كبير من حالات التعدى التى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرى مركز أشمون، بحضور حسام حسن ورمضان محمدى نائبى رئيس المدينة، وعلاء أبو حشيش مساعد رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية ومسئول الإزالات، ومسئولى التنظيم بالوحدات المحلية واللجنة المشكله من الوحدة المحلية والشرطة، وتمت الإزالة دون أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة الإستمرار فى التصدى بكل حزم لكافة صور التعديات التى تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين .

من جانبه، شدد النمر على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والتصدى بكل حزم مع أى محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وسيادة القانون .



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جانب من الازالة