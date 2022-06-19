محافظ المنوفية يشهد الإزالة الفورية لمبنى مخالف بدون ترخيص غرب شبين الكوم

المنوفية – محمود شاكر

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الإزالة الفورية لمبنى مخالف بدون ترخيص، ومتعدي على الشارع العام بنطاق حى غرب مدينة شبين الكوم، وذلك فور رصده من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مقدرات الأجيال القادمة، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، ورئيس رئيس حى غرب شبين الكوم.

حيث شدد محافظ المنوفية على رئيس حى غرب شبين الكوم بتنفيذ الإزالة الفورية بالكامل للمبنى المخالف والمقام على مساحة 110 متر عبارة عن " بدروم وأرضى وأول علوى " مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالموقع وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف مع تحمله كافة رسوم تكاليف الإزالة المقررة وعدم توصيل أية مرافق بالكامل للموقع حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وأكد المحافظ على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

هذا وقد أصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أية كان نوعها من بناء مخالف أو تشوينات أو تراكمات أو أية تغييرات جديدة وإزالتها فوراً في الحال بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية والمعنية، مؤكداً على أن هناك متابعات يومية لآخر مستجدات موقف وحدة المتغيرات لضمان التعامل اللحظى مع التعديات المخالفة والرد الفوري حيالها.



محافظ المنوفية الإزالة الفورية لمبنى مخالف بدون ترخيص (1)



محافظ المنوفية الإزالة الفورية لمبنى مخالف بدون ترخيص (2)



محافظ المنوفية الإزالة الفورية لمبنى مخالف بدون ترخيص (3)



محافظ المنوفية الإزالة الفورية لمبنى مخالف بدون ترخيص (4)



محافظ المنوفية الإزالة الفورية لمبنى مخالف بدون ترخيص (5)



محافظ المنوفية الإزالة الفورية لمبنى مخالف بدون ترخيص (6)