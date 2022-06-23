إحباط محاولة تهريب سجائر وشيش إلكترونية ومستحضرات تجميل بمطار سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبد الشافى مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب عدد من السجائر والشيش الإلكترونية ودبابيس تكميم المعدة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ترجع الواقعة أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه وائل عبدالحميد رئيس قسم تفتيش الركاب وهبه حنفى بالأمن الجمركى فى الراكب م. ع . ع مصرى الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق ضرائب، ورسوم جمركية أجاب بالنفى وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة مصطفى عزوز، مأمور الفحص وحسن على الفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من هشام عبد المؤمن وموزه جمال وهبه حنفى تحت إشراف أمير يسرى رئيس الوردية لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 50 دبوس خاص لجراحات تكميم المعدة و20 سيجارة إلكترونية، و9 شيش إلكترونية، و10 عبوات زيت شيش إلكترونية، و10 علب لتبييض الأسنان، و20 زجاجة كريم مغذى للبشرة داخل حقائبه.

وقرر محمد متولى، مدير عام جمارك الأقصر، والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط للراكب رقم 17 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.