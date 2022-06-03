ضبط محاولتى تهريب بندقية ضغط هواء ومستحضرات تجميل بمطار سوهاج.. صور

تمكن رجال جمارك مطار سوهاج الدولى، برئاسة ممدوح عبد الشافى مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولتى تهريب بندقية ضغط هواء وعدد من عبوات مستحضرات التجميل، بحوزة راكبين قادمين من أبو ظبى والكويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضرى ضبط جمركي.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة خطوط ويز اوزو، ورحلة طائرة خطوط الجزيرة القادمة من الكويت تم الاشتباه فى راكبين مصريين، وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بهما تبين وجود بندقية ضغط هواء مستعملة وعدد من عبوات مستحضرات التجميل (بروتين الشعر) داخل حقائبهما.

واشترك فى الضبط كلا من عبدالرحمن نبيل وابوزيد خلف، وناصر جمال مأمورى تفتيش الركاب، وحسام الدين محمد حامد رئيس قسم تفتيش الركاب، وهبة حنفى مأمور الأمن الجمركى، وخالد محمد وشريف أحمد مأمورى الفحص، وحسن على أبو الفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة.

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الاقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى.