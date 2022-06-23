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أوكرانيا: مستعدون لبدء المفاوضات بشأن العضوية الكاملة فى الاتحاد الأوروبى

الخميس، 23 يونيو 2022 12:02 م
أوكرانيا: مستعدون لبدء المفاوضات بشأن العضوية الكاملة فى الاتحاد الأوروبى زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أعلن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن استعداد بلاده لتنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات بشأن العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: نحن بانتظار الضوء الأخضر، فأوكرانيا تستحق وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هدفنا الواضح هو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

 وتابع رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: سنكون مستعدين لبدء تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

 

 


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