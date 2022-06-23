أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23-6-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-6-2022.

البورصة تخسر 7.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.318 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 237.8 مليون ورقة مالية بقيمة 385.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.8%، والعرب على 7.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 659.6 ألف جنيه، 81.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.5 مليون جنيه، 62.9 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8%، ليغلق عند مستوى 9439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1695 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 11649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 3818 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى1199 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر-1 بسعر إغلاق 1.119 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 39.35%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.79%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بسعر إغلاق 11.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.59%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 9.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.94%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.565 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.43%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 13.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.27%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.234 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.01%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.396 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.26%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 2.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 1.959 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%.