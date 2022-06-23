"أزمة خردل" بسبب تغيرات المناخ.. صحيفة كندية تكشف التفاصيل

أدى الجفاف وموجات الحرارة في العام الماضي في وسط كندا ، وهي إحدى مناطق زراعة بذور الخردل الرئيسية في العالم ، إلى خفض المحصول مما أدى إلى ندرة الإمدادات التي تصل الى منتجي صلصة الشهيرة، وفقًا لتقارير CBC الكندية.

تواجه فرنسا الآن نقصًا في خردل "ديجون" ، وهناك مخاوف من أن النقص قد ينتشر قريبًا إلى أجزاء أخرى من العالم ، وفقًا لتقرير تورنتو ستار.

في الصيف الماضي ، عانت الكثير من مناطق البراري الكندية من جفاف شديد ، وفقًا لمرصد الجفاف الكندي، بالإضافة إلى ذلك ، تعرضت أجزاء من منطقة زراعة الخردل لحدث "القبة الحرارية" الذي حطم سجلات درجات الحرارة عبر شمال غرب الولايات المتحدة وغرب كندا.

أضافت سي بي سي أن كمية الخردل المزروعة العام الماضي كانت أقل من المعتاد ، مما ساهم في المشكلة. بشكل إجمالي ، انخفض إنتاج بذور الخردل في كندا من حوالي 135 كيلو طن في موسم 2019-2020 إلى 71 كيلوطنًا متوقعًا في موسم 2021-2022 ، وفقًا للحكومة الكندية.

قال أحد منتجي الخردل الفرنسي لصحيفة الجارديان إنه بالإضافة إلى المشاكل في كندا ، أدى ضعف المحاصيل في بورجوندي بفرنسا (موطن مدينة ديجون) والحرب في أوكرانيا إلى إضعاف إمدادات البذور ، لأن كل من أوكرانيا وروسيا تنتج بذور الخردل أيضًا. .

حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أنه مع تفاقم أزمة المناخ ، فإن العواقب قد تعرض الأمن الغذائي للخطر بالنسبة لكثير من الناس.