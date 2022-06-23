آخر استعدادات منطقة الإسكندرية الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف على امتحانات الشهادة الثانوية بالإسكندرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية اليوم الخميس ، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى لمادة الأدب والنصوص بلجنة بنين سموحة ولجنة فتيات سموحه وبنين الإسكندرية.

ويرافقهم منير حسني موفد قطاع المعاهد الأزهرية وأحمد البرجي مدير التعليم الثانوي وثناء ابو المجد مدير إدارة المكتبات و عادل صدقي بإدارة الأمن بالمنطقة لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستواها، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفقد اللجان ومتابعة سجلات حضور، وانصراف الطلاب، والتأكيد على توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتأكد من عدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، وكذلك متابعة غرفة العزل، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة.