اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:31 م
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500 ألف نسمة زيادة بعدد سكان مصر خلال 120 يوما والإجمالى يسجل 103.500 مليون

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:59 ص
500 ألف نسمة زيادة بعدد سكان مصر خلال 120 يوما والإجمالى يسجل 103.500 مليون عدد سكان مصر
كتب مدحت عادل

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أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و500 ألف نسمة بزيادة قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.
 
وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103ملايين بالداخل في يوم 24 أبريل الماضي أي خلال 61 يوم، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني اليوم أي خلال 59 يوم.
 
وجاءت محافظة  القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.
 
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 787.5 ألف نسمة، السويس 782.8 ألف نسمة، مطروح 528.3 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 396.6 ألف نسمة، الوادي الجديد 262.6 ألف نسمة، جنوب سيناء 113.3 ألف نسمة.
 
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