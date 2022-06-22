ولى عهد الكويت: لن نتدخل فى اختيار رئيس مجلس الأمة القادم

كتب أحمد عرفة

قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، إنه لن يتم التدخل في الانتخابات المقبلة ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.

ودعا ولي عهد الكويت، خلال كلمة له بثتها قناة إكسترا نيوز، الشعب الكويتي لتصحيح المسار وعدم إعادة الوضع إلى سابق عهده، موضحا أن مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار.

وحذر ولي العهد الكويتي من تغليب المصالح الشخصية على حساب مصالح البلد، داعيا الشعب إلى عدم التعصب لأي طائفة أو فئة.

وتابع ولي عهد الكويت، أن المشهد السياسي تمزقه الخلافات والمصالح الشخصية على حساب الوطن، مشيرا إلى أن هناك أخطار وأزمات تحيط بالبلاد من كل جانب.

وقال ولي عهد الكويت: نعمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته