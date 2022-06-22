وقالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان اليوم الأربعاء، أنه تطبيقا للقوانين والتشـريـعات المنظمة للعمل الإعلامي الكويتي، والتزاما بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بـانـتـهـاك الـقوانين المنظمة أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية قامت لجنة رصد المخالفات الإعلامية بالتوصية بـإحـالـة تلك الوسائل الإعـلامـيـة الـتي تشمل صحفا إلكترونية وقنوات فضائية إلى النيابة العامة لبثها ونشرهـا أخبارا تضمنت مخالفات لـصـريـح الـقـوانـين الإعـلامـية (قـانـون المـرئـي والمسموع، قـانـون المطبوعـات والنشـر وقـانـون تنظيم الإعلام الإلكتروني) كما أوصت اللجنة بسحب تراخيص الصحف الإلكترونية المخالفة.

كـمـا أشارت الإعلام الكويتية إلـى أنه وعـبـر لـجنة رصـد المخالفات الإعلامية المشكلة مؤخرا قامت برصد جـميع الـحسـابـات الاخـبـاريـة والـصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية لضمان التزامها بـالـقـوانـين المنظمة لهذا الشأن، وشددت إلى ضرورة تحـري الـدقـة فـي نشر الاخـبـار والـتـأكـد منها عبر المصادر الرسمية، مؤكدة عزم الوزارة التصدي مـبـاشـرة لأي وسيلة اعـلامـيـة تنتهك القوانين المنظمة.