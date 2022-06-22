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وكيل تموين الأقصر: توريد 25432 طن و461 كيلو قمح للشون والصوامع حتى الآن

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:55 م
وكيل تموين الأقصر: توريد 25432 طن و461 كيلو قمح للشون والصوامع حتى الآن مركز تجميع القمح بمطاحن الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 25432 طن و461 كيلو قمح، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذى بدأ أول أبريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزارى المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية بلغت بلغت الكمية الموردة 25432 طن و461 كيلو قمح، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدى إلى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلى.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وبلغت الكمية الموردة 25432 طن و461 كيلو قمح.

فيما أهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بجميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

جانب من زراعات القمح بالأقصر
جانب من زراعات القمح بالأقصر

 

حصاد القمح فى الأقصر
حصاد القمح فى الأقصر

 

كميات القمح فى المزارع قبل توريدها
كميات القمح فى المزارع قبل توريدها

 

مركز تجميع القمح بمطاحن الاقصر
مركز تجميع القمح بمطاحن الاقصر

 


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