تموين الأقصر: توريد 24674 طن قمح بنسبة 72.6% من السعة التخزينية للشون والصوامع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 24674 طن و687 كيلو قمح بنسبة 72.6% من السعة التخزينية بالمحافظة، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية بلغت الكمية الموردة 24674 طن و687 كيلو قمح بنسبة 72.6% من السعة التخزينية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي الى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وبلغت الكمية الموردة 24674 طن و687 كيلو قمح بنسبة 72.6% من السعة التخزينية.

فيما أهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بجميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إصدار التعليمات وتم التنبيه على جميع المزارعين بجميع بشتى وسائل الاعلام، مناشداً المزارعين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة وتوريد نسبة القمح التى حددتها الدولة عن كل فدان، حيث يتم الآن مراجعة عمليات التوريد لدى جميع الموردين والقمح الذى تم توريده إلى جميع الشون والصوامع والمطاحن، حيث سيتم محاسبة المخالفين وسيتم محاسبة كل من يخالف التعليمات، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين فى توريد القمح سواء بعدم التوريد أو فى توريد كميات أقل من 12 أردب للفدان.