واشنطن تخطط لتزويد رجال الأمن وحرس الحدود الأوكرانى بأسلحة عالية الدقة

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتزويد رجال الأمن وحرس الحدود الأوكرانى بأسلحة عالية الدقة والذخيرة، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه بناء على الحاجة الحادة والسريعة لضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا تقدم الولايات المتحدة للشرطة الأوكرانية وخدمة حراسة الحدود أسلحة خاصة عالية الدقة وملحقاتها وكذلك الذخيرة، كما تخطط وزارة الخارجية الروسية لنقل إلى أوكرانيا 30 بندقية من طراز "Lapua Magnum" والنطاقات والخراطيش والمكونات الأخرى.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن إمدادات هذه الأسلحة يجب أن ترفع قدرة أفراد الأمن الأوكرانيين لضمان سيادة القانون في البلاد، لافتة إلى أن النطاق الواسع للمساعدات الأمريكية والدولية للعسكريين ورجال الأمن في أوكرانيا أدى إلى نقص المنتجات التي تتمتع بالطلب العالي وكذلك إلى تأخيرات طويلة الأمد في الإمدادات.