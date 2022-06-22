نقابة البيطريين: يجب الكشف على الأضحية من بيطرى والذبح داخل المجازر

محمود رضا الزاملى

حذر محمد عفيفى، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، من خطورة الذبح خارج المجازر البيطرية خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى أنها من العادات الخاطئة لأن ضررها كبير على الصحة العامة، وتلوث للبيئة وروائح مقذذة ودماء تملئ الشوارع، لافتا إلى أن الكشف على الأضحية يتم داخل المجزر من قبل طبيب بيطرى من خلال الكشف على قلب وبطن وعين وكبد الأضحية.

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، يجب أن يتم الذبح داخل المجازر، لافتا إلى أن الكشف على اللحوم يتم من طبيب بيطرى قادر على اكتشاف صلاحية الأضحية ومدى إصابتها بالأمراض.

وناشد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، المواطنين، عدم شراء اللحوم من الجزارين دون ختم المجازر الحكومية والتى هى تحت إشراف بيطرى كامل، مشيرًا إلى أن الذبح بالمجازر يتم بأحدث الطرق.