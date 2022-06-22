اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 01:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة البيطريين: يجب الكشف على الأضحية من بيطرى والذبح داخل المجازر

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:51 م
نقابة البيطريين: يجب الكشف على الأضحية من بيطرى والذبح داخل المجازر نقابة البيطريين
محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر محمد عفيفى، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، من خطورة الذبح خارج المجازر البيطرية خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى أنها من العادات الخاطئة لأن ضررها كبير على الصحة العامة، وتلوث للبيئة وروائح مقذذة ودماء تملئ الشوارع، لافتا إلى أن الكشف على الأضحية يتم داخل المجزر من قبل طبيب بيطرى من خلال الكشف على قلب وبطن وعين وكبد الأضحية.
 
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، يجب أن يتم الذبح داخل المجازر، لافتا إلى أن الكشف على اللحوم يتم من طبيب بيطرى قادر على اكتشاف صلاحية الأضحية ومدى إصابتها بالأمراض.
 
وناشد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، المواطنين، عدم شراء اللحوم من الجزارين دون ختم المجازر الحكومية والتى هى تحت إشراف بيطرى كامل، مشيرًا إلى أن الذبح بالمجازر يتم بأحدث الطرق.

نقابة البيطريين

الأضحية

الذبح داخل المجازر

عيد الأضحى



الموضوعات المتعلقة

15 قرارا لعمومية نقابة البيطريين.. إحالة ملف النادى الاجتماعى للنيابة أبرزها

الأحد، 19 يونيو 2022 11:26 ص

نقابة البيطريين: رفض دعوى إلغاء الجمعية العمومية والطعن على شرعية المجلس

الخميس، 16 يونيو 2022 03:51 م

نقابة البيطريين: صرف منح علاجية لسبعين طبيبا بيطريا بينهم حالات استثنائية

الإثنين، 16 مايو 2022 03:00 م

لجنة انتخابات نقابة البيطريين: استقرار عمليات التصويت بجميع لجان المحافظات.. صور

الأربعاء، 30 مارس 2022 12:33 م

فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة البيطريين وفرعية قنا

الأربعاء، 30 مارس 2022 10:14 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة