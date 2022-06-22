نشاط رياح وأجواء حارة نهارا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الأربعاء 22 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- الخميس 23 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

- الجمعة 24 يونيو :

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد

- السبت 25 يونيو :

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- الأحد 26 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

- الاثنين 27 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد