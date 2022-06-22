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ميادين تدريب عالمية على اقتحام أوكار الإجرام بأكاديمية الشرطة.. فيديو

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:58 م
ميادين تدريب عالمية على اقتحام أوكار الإجرام بأكاديمية الشرطة.. فيديو أكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

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يبرز فيديو استقبال أكاديمية الشرطة زيارة لوفد من الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية، يضم عدد من أعضاء (الحكومة – وزارتي "الداخلية – الدفاع") الفرنسية، وعدد من الكوادر الأمنية الأوروبية، للاطلاع على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية متميزة ومناهج دراسية متقدمة فى العديد من المجالات باستخدام التقنيات الحديثة فى المجالات الأمنية كافة فى إطار من الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان.

 

كان فى استقبال الوفد الزائر لدى وصوله للأكاديمية اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكداً حرص الوزير الدائم على الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع الكيانات الدولية الأمنية.

 

وبدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة عرض تقديمي عن نجاحات قطاعات الوزارة فى مواجهة مختلف أشكال الجريمة، أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت (مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية – مقر كلية الدراسات العليا)، والانتقال إلى مقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية وتفقد الإمكانات اللوجستية والتدريبية المختلفة بالمركز ودوره فى إعداد الكوادر الأمنية "الوطنية – الأجنبية")، ثم زيارة كلية الشرطة والتي تم خلالها تفقد ميادين التدريب القتالي المختلفة وزيارة ميادين التدريب الفني الأمني وأيضاً مشاهدة عروض رياضية متنوعة.


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وزارة الداخلية الفرنسية



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