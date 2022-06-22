موسكو: عوائق تصدير الحبوب وضعتها أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا وافقت على تأمين الصادرات من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،، أن عوائق تصدير الحبوب وضعتها أوكرانيا، موضحة أن روسيا لم تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، لافتة إلى أن هناك حملات تضليل مستمرة تستهدف روسيا.

وفى وقت سابق أكد السفير الروسى بواشنطن أناتولى أنطونوف، أن السفارة لم تتلق أى طلب رسمى من الجانب الأمريكى بشأن الأمريكيين المحتجزين فى أوكرانيا.

وقال أنطونوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، "لم يتصل أحد بالسفارة، لا أؤكد تلقي مثل هذا النداء من الأمريكيين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت معلومات من روسيا بشأن المعتقلين، لكنها لم تتلق أي رد، وأنها كانت على اتصال مباشر مع السلطات الروسية.