مصر والسعودية شراكة استراتيجية شاملة تترجمها الاتفاقيات..غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها مصر والسعودية شراكة استراتيجية شاملة تترجمها الاتفاقيات.. نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية فى مصر بقيمة 30 مليار دولار.. وتصاعد وتنامى التبادل التجارى بنسبة

85% ليتجاوز 14.5 مليار دولار.



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