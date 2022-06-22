كابول (أ ش أ)

أفادت وسائل الإعلام الرسمية فى أفغانستان اليوم الأربعاء، بمقتل 255 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين جراء الزلزال الذى ضرب البلاد وبلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر.

ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي أفغانستان.