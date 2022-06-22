مصرع شخص وإصابة ابنه فى حادث سير ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخص مصرعه وأصيب ابنه بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن صدمتهما دراجة بخارية بشارع الجمهورية نطاق حي الشرق.

واستقبل مستشفى المبرة جثة عبدالرحمن عبدالغفار - 55 عاما، نتيجة حادث اصطدام دراجة بخارية بشارع الجمهورية نطاق حي الشرق، كما واستقبلت نجله احمد عبدالرحمن عبدالغفار مصاب بكسر فى القدم اليمنى في نفس الحادث.

وتحُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، كما يجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.