مساعد وزير الخارجية الأسبق: التعاون بين مصر والسعودية أثر إيجابا على الأمة العربية

كتب أحمد عرفة

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التجارب التاريخية خلال الـ 7 عقود الماضية مليئة بالدروس الخاصة بالعلاقات المصرية السعودية ، موضحا أن العلاقات المصرية السعودية تتطور بشكل ملحوظ وملموس.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنه خلال ثورة يونيو 2013 كان الموقف القومي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية تأييدا للثورة 30 ، موضحا أن العلاقات المصرية السعودية أحد المحاور الهامة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربى.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه كلما زاد التعاون بين البلدين، أثر إيجابياً على الأمة العربية كاملة، موضحا أن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لمصر جاءت تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.