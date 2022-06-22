وقالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان "السيسي لمحمد بن سلمان: ملتزمون بموقفنا الثابت تجاه أمن الخليج"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره والحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.

وفي صحيفة "السياسة" وتحت عنوان " حجم التبادل التجاري المصري – السعودي يقفز بنسبة 62 في المائة إلى 9.1 مليار دولار"، نقلت الصحيفة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 62.1%، مقارنة بالعام 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5.6 مليار دولار.

وفي صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان " خرجت القمة المصرية - السعودية بتوافق على التنسيق المشترك على المستوى الإقليمي " قالت الصحيفة إنه في لحظة فارقة من إعادة ترتيب العلاقات بمنطقة الشرق الأوسط، وقبل القمة الأمريكية - العربية المقررة في مدينة جدة منتصف الشهر المقبل، شهدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر وعقده قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي، هدفها الرئيس دعم الاقتصاد المصري.

وفي صحيفة "الرأي" وتحت عنوان " السيسي يشدد على الالتزام بأمن الخليج... ومحمد بن سلمان لوقف التدخلات بالشؤون العربية " أفادت الصحيفة بأن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان شدد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي صحيفة "النهار" وتحت عنوان " السيسي ومحمد بن سلمان.. تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية " قالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي عقدا في القاهرة جلسة محادثات ثنائية شملت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعميق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية والتي تعززت أمس بتوقيع 14 اتفاقية اقتصادية بين البلدين.