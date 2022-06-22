وقال سيرهي هايدي رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "لوجانسك" - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، "إن الروس يقتربون من ليستشانسك، ويتحصنون في البلدات المجاورة والمدينة تقصف بالطائرات".

وأضاف هايدي، أن "ليسيتشانسك تتعرض لنيران كثيفة الآن .. والمدينة تتعرض للقصف بالمدفعية والدبابات والطائرات .. وهناك ما لا يقل عن ثلاثة جرحى من المدنيين، فيما أصيب عدد من رجال الشرطة"، مشيرا إلى أن مبان تابعة للشرطة والأجهزة الأمنية أصيبت بالصواريخ.

وأقر هايدي بأن الأمر "صعب" في المنطقة الواقعة جنوب "ليسيتشانسك"، مضيفا "ليس من السهل على جنودنا الحفاظ على الدفاع".

وأشار إلى أن "قتال الشوارع مستمر في سيفيرودونتسك"، حيث لا يزال المدافعون الأوكرانيون يحتلون جزءا من مصنع "آزوت" للكيماويات.

ولفت رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "لوجانسك"، إلى أن الروس كانوا يحاولون محاصرة الوحدات الأوكرانية في بعض المناطق مثل "بوريفسك" بالقرب من "ليسيتشانسك" و"سيفيرودونيتسك".