حملات نظافة وتجميل ورفع إشغالات بقرى ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة، بقري ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل باستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، وتمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ومتابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى استمرار أعمال حملات النظافة، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، والعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي، وخفض المنسوب، وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع قرية الكفر الشرقي، لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية، والفرعية بالقرية، واستمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالرافد الدولي، بنطاق الوحدة المحلية بغرب تيرة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية، وأعمال إنشاء "منتزه" بمدخل المدينة "طريق الحامول- مصنع السكر"، وكنس الشوارع والكباري، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة و المخلفات والأتربة، وتحميلها الي المقالب العمومية.

وتابع رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار رفع الإشغالات بشوارع المدينة، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الأرصفة، ووجهات المحلات التجارية، و استغلال الأرصفة بشارع "العاشر من رمضان"، "شارع ابو بكر الصديق"، "دوران ابو النور" لتيسير حركة المرور بالشوارع، ومداخل المدينة، وعدم تكدس السيارات بالمناطق الحيوية لتظهر شوارع المدينة بالمظهر اللائق، بالإضافة إلى متابعة أعمال منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالحامول، بالبدء في أعمال صب وتسليح وإصلاح غرف الصرف الصحي، وضبط مناسبها بطريق "الحامول- الكراكات"، وتأمين الموقع حفاظا على سلامة وممتلكات المواطنين.

كما تابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة، والقري، وعمل حملات نظافة بالطرق العامة، بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل، و تشغيل معدة كنس الأتربة بشوارع المدينة، بالإضافة إلى استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة، وصيانة خطوط الإنارة العامة بالمدينة للفترة الصباحية، ورفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقرى، فضلاً عن حملة لإزالة الإشغالات بمدينة فوه لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين، وتكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات على الطريق العام، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الحيوية بالمدينة والمحافظة على المظهر العام للمدينة.



اعمال النظافة امام لجان الثانوية العامة



الاهتمام بالمشاتل



جانب من اعمال النظافة



رفع كفاءة الانارة بالحامول



رفع كفاءة الانارة بالطرق العامة



كنس الشوارع بالحامول