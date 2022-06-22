محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يلتقيان 90 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكاواهم

سوهاج محمود مقبول

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة بـ90 مواطنا من أبناء المحافظة من مختلف المراكز؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بشكل دورى كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

واستمع محافظ سوهاج والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، ومساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات أخرى للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، فيما وجه المحافظ بمرافقة بعض الحالات إلى عدد من الجهات المختصة لإنهاء طلباتهم.



محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يلتقون 90 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكواهم



محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يلتقون 90 مواطنا



جانب من الاجتماع



