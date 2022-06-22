محافظ دمياط تتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" بقرى كفر سعد

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الحالى بالمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد بعدد 28 قرية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقدته ظهر اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومديرى القطاعات الخدمية.

هذا وقد تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة، حيث تم استعراض آخر المستجدات بكل قطاع ونسب التنفيذ.

وبحثت "المحافظ" آليات استكمال الأعمال الجارية بمحطات المعالجة والرفع للصرف الصحي وكذلك شبكات الانحدار والوصلات المنزلية، كما اطلعت على الموقف التنفيذى لمحطات مياه الشرب والشبكات الخاصة بها، وأيضا المشروعات الخاصة بقطاعات الغاز والاتصالات والكهرباء، والرى، والابنية التعليمية، وما يجرى تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير" الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة " لرفع كفاءة وإنشاء وحدات صحية ونقاط إسعاف ومجمعات حكومية وزراعية ومراكز الشباب.

وفى سياق متصل، بحثت " الدكتورة منال عوض" آليات البدء فى عمليات رصف الطرق بعد الانتهاء من أعمال المرافق بالقرى، موجهة بإعداد جداول زمنية تتضمن مواعيد إنهاء جميع المشروعات المدرجة بكل قطاع، والإسراع بالمعدلات التنفيذية، كما وجهت أيضا على إزالة جميع المعوقات التى قد تبطئ عملية التنفيذ، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتنفيذ رؤية هذا المشروع القومى العملاق بتطوير الريف المصرى ورفع كفاءة البنية الأساسية به وتغطيته بجميع الخدمات.