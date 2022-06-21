محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتى فارسكور والزرقا

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروعات التطوير التى تشهدها المدينتين ضمن خطة التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

جاء ذلك بحضور اللواء ايمن فهمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور واللواء مصطفى عابدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وممثلي الجهاز .

هذا وقد تفقدت " المحافظ " شارع الشيخ عبدالله بمدينة فارسكور المدرج ضمن خطة تطوير 4 شوارع بالمدينة " النقراشى و محمد عبده وعبد الوهاب داود " ، حيث تابعت الأعمال الجارية بالشارع لرفع كفاءة شبكات المرافق به و تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار وإنشاء ارصفة جانبية واحلال اعمدة الانارة و رصف الطريق ،كما اطلعت على خطة التنفيذ لمحور التطوير بالكامل وذلك بالتوازى لتحقيق السيولة المرورية بالمدينة نظرا لأهمية الأربع شوارع .

وعلى جانب آخر، تفقدت " محافظ دمياط " طريق كورنيش النيل بمدينة الزرقا ،حيث تابعت خلال الزيارة خطة التطوير التى بدأت برفع كفاءة سور الكورنيش، كما ستشمل الممشى و حديقة الطفل وأيضا انشاء مقاعد وبرجولان وكذلك شبكة لصرف مياه الأمطار ورصف الطريق ،حيث يأتى المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش النيل بجميع المدن لخلق متنفس ومتنزه حضارى.

وفى سياق متصل.. وجهت " الدكتورة منال عوض " بالتنسيق مع شركات المرافق للتأكد من الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتلك المنظومة مع الإسراع بمعدلات التنفيذ و الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمعايير والمواصفات الفنية والهندسية .