محافظ المنيا يوجه بتشكيل لجنة لدراسة تقنين أوضاع عدد من محطات الوقود.. صور

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا لمناقشة تقنين أوضاع عدد من محطات الوقود بمراكز المحافظة، لتذليل المعوقات لإصدار التراخيص اللازمة وتوفيق الأوضاع.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، والمهندس عاطف طه، مدير أملاك الدولة، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
شدد المحافظ على تيسير كافة الإجراءات وفقاً للقانون لتوفيق أوضاع تلك المحطات ، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم ممثلين من السلامة والصحة والمهنية والتموين والحماية المدنية، وعدد من الجهات المعنية لفحص ودراسة أوضاع محطات الوقود المنتشرة بالقري، وذلك لتقنين أوضاعها، وبهدف تأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
اجتماع محافظ المنيا لمناقشة ملف محطات الوقود
اجتماع محافظ المنيا لمناقشة ملف محطات الوقود
اجتماع محافظ المنيا لمناقشة ملف محطات الوقود
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