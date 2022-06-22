محافظ المنيا يوجه بتشكيل لجنة لدراسة تقنين أوضاع عدد من محطات الوقود.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا لمناقشة تقنين أوضاع عدد من محطات الوقود بمراكز المحافظة، لتذليل المعوقات لإصدار التراخيص اللازمة وتوفيق الأوضاع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، والمهندس عاطف طه، مدير أملاك الدولة، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.