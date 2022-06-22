محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول إنشاء مكتبة مصر العامة بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور أحمد أمان منسق عام صندوق مكتبات مصر العامة.

تأتى تلك الزيارة على هامش توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة شبين الكوم، وذلك لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية هامة لأبناء المحافظة، يأتى هذا انطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم فى رفع الوعى القومى لدى المواطنين.

رحب المحافظ بالحضور علي أرض المنوفية، مؤكداً علي أهمية الدور الإيجابي والريادي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في غرس القيم وتنمية الوعي الفكري والثقافي وبناء قدرات لدى النشئ الجديد، مشيراً إلى أن إقامة مشروع مكتبة مصر العامة تعد إضافة قوية وصرحاً تنويرياً هاماً لأبناء المحافظة.

كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بإنشاء فرع مكتبة مصر العامة بقرية دنشواي بمركز الشهداء كونها رمزاً وطنياً لتلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات الشعب المنوفي ضد بطش الإحتلال الإنجليزي .

هذا وقد قدم مدير صندوق مكتبات مصر العامة شكره وتقديره لمحافظ المنوفية لدعمه المستمر للقطاع الثقافي علي أرض المنوفية، كما أبدي استعداده لتوفير كافة البرامج والأوعية المعلوماتية الرقمية والورقية والإمكانيات اللازمة لاستكمال مشروع فرع مكتبة مصر العامة بدنشواي لخدمة الأطفال والشباب من جميع الأعمار.

وعقب الاستقبال شهد محافظ المنوفية و مدير صندوق مكتبات مصر العامة مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكتبة مصر العامة بمدينة شبين الكوم ، حيث وقع البروتوكول الأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية والدكتور أحمد محمد أمان منسق عام صندوق مكتبة مصر العامة ، ويتضمن البروتوكول قيام صندوق مكتبات مصر بتمويل وإنشاء مشروع مكتبة مصر العامة علي قطعة أرض بمساحة (795م2) محصورة بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما بنطاق كفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم لخدمة أبناء وشباب المحافظة .

كما تضمن البروتوكول تقديم محافظة المنوفية التسهيلات اللازمة لاستصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع ، علي أن يتحمل صندوق مكتبات مصر العامة بسداد كافة الرسوم وتكاليف الأعمال الإستشارية والتصميمات والجسات والمقايسات وصرف المستخلصات المالية ، فضلاً عن مد المشروع بكافة الكتب والأثاث والمواد الثقافية والأوعية المعلوماتية الورقية والرقمية لتنمية مهارات النشء وخلق جيل واعي ومثقف يسهم في بناء مصر الحديثة .

فيما تضمن البروتوكول تولي محافظة المنوفية إدارة وتشغيل مكتبة مصر العامة علي أن تؤول أي أرباح أو مبالغ مالية ناتجة عن استغلال المكتبة إلى صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة مما يزيد من تعظيم موارد المحافظة للإنفاق على المشروعات التنموية والخدمية، يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية، مؤكداً حرصه التام في التعاون مع كافة الجهات والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

فى نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لمدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء للارتقاء بمنظومة الثقافة على أرض المنوفية.





