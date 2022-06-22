محافظ البحيرة يتفقد غرفة "IT room" لمتابعة إنهاء المرحلة الثانية للتحول الرقمى

البحيرة- ناصر جودة

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة غرفة (IT room) بالديوان العام لمتابعة إنهاء المرحلة الثانية للبنية التحتية بالديوان العام وربطه بالمراكز لتسهيل التواصل بكافة الخدمات والأعمال على مستوى المحافظة وربطها بمنظومة عمل بين الديوان والمراكز من أعمال مكتبيه وخدمية وجمع معلومات مكانية إلكترونيا، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وانطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الرقمية ونشر ثقافة التحول الرقمي لإحداث تحول حقيقي للصعود واللحاق بركب الاقتصاديات الحديثة من خلال تعميم تلك الآلية ما بين مؤسسات الدولة.

وأكد آمنة، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتأهيل المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، وذلك من خلال تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين ورفع جودة الخدمات في المحافظة.



وأشار المهندس عمر جمعة، مدير وحدة التحول الرقمى، إلى أهمية الغرفة والتي ستساهم في وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها بفضل تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى أداء العاملين بمحافظة البحيرة، فضلاً عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع والوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً في مختلف المؤسسات.























