محافظ البحيرة يفتتح معرض المواد الغذائية واللحوم بأرض المعارض بدمنهور.. صور

البحيرة - ناصر جودة

افتتح اليوم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معرض للسلع الغذائية واللحوم بأرض المعارض بدمنهور الذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين،وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفي إطار الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات البسيطة ومحدودة الدخل والعمل على توفير احتياجاتهم بالجودة والمواصفات المطلوبة والأسعار التنافسية.



يضم المعرض قسم خاص باللحوم البلدية بكافة أنواعها وعدد 15 جناح لعدد من العارضين بكبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 20 إلى 25%.



هذا وقد قام اللواء المحافظ بتفقد أجنحة المعرض الذي تضمن مختلف المنتجات من المواد الغذائية والسلع الأساسية والخضر والفاكهة والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والتى تباع بالمعرض بأسعار تتراوح بين 120 لـ 135 جنيه، بالإضافة لأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، وأقسام للملابس والأحذية.



وأكد اللواء هشام آمنة أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مشيداً بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافه مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



كما أشار إلى أن محافظة البحيرة حريصة على توفير السلع الغذائية المتنوعة بكافة المنافذ المنتشرة بجميع المراكز والمدن والتي بلغ عددها بنطاق المحافظة 3233منفذ تابعة للقوات المسلحة والغرفة التجارية والوحدات المحلية ومنافذ بيع منتجات مدارس التعليم الفنى فضلاً عن المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع بإشراف القوات المسلحة والوحدات المحلية.



ووجه المحافظ باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.



رافق المحافظ خلال افتتاح المعرض حازم الأشموني ،السكرتير العام للمحافظة، المحاسب فتحي مرسي ،رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، وكامل غطاس ، رئيس مركز ومدينة دمنهور ومديرى مديريات التموين والزراعة والطب البيطري والتضامن الاجتماعي والصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك بالبحيرة.



محافظ البحيرة يفتتح معرض المواد الغذائية واللحوم بأرض المعارض بدمنهور (2)



محافظ البحيرة يفتتح معرض المواد الغذائية واللحوم بأرض المعارض بدمنهور (3)



محافظ البحيرة يفتتح معرض المواد الغذائية واللحوم بأرض المعارض بدمنهور (4)



محافظ البحيرة يفتتح معرض المواد الغذائية واللحوم بأرض المعارض بدمنهور (5)