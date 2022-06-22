محافظ أسيوط يعلن توريد 167 ألف طن قمح محلى إلى 30 شونة وصومعة ..صور

أسيوط- هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 167 ألف و790 طنا من محصول القمح المحلي حتى الآن إلى 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك والحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائى، موجهاً بتكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين والمتابعة اليومية لأعمال توريد القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ خطوات جادة فى هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي على أن يكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول على أن يتم تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك فضلاً عن حصول المزارعين والموردين والتجار على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردبا يتم توريدها، لافتاً إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون.

وأضافت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه وصل إلى الشون والصوامع 167 ألفا و790 طنا و659 كيلو من الأقماح المحلية، حيث استقبل البنك الزراعي المصري محصول القمح بكميات تصل إلى 79092 طن و979 كيلوجرام ، واستقبلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) 34111 طنا و691 كيلوجرام، أما المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب فقد استقبلت 47494 طنا و799 كيلوجرام، وشركة الوحدة لطحن الغلال 8058 طنا و500 كيلو جرام، وشركة إنتاج التقاوى وشركات منتجة 2032 طنا و659 كيلوجرام، لافتة إلى استمرار استلام الأقماح بكافة الأماكن حتى يوم 30 أغسطس 2022 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز وذلك بمتوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 18 أردبا للفدان.

وأضاف المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن سعر الأردب قد بلغ 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط، و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم توريد القمح 2022، لافتاً إلى تنفيذ للخطة التي تم وضعها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، مشيراً إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.



توريد قمح



توريد قمح



توريد قمح



توريد قمح