محافظ أسوان يشيد بانطلاق فعاليات مبادرة مصر الرقمية

أسوان - صلاح المسن

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإنطلاق فعاليات مبادرة " أشبال مصر الرقمية " والتي تهدف لإعداد كوادر شابة مؤهلة بما يتواكب مع المستحدثات، والتي تتم بإشراف من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت، والتي تساهم فى تأهيل شباب الخريجين والعمل على تنمية الكوادر الشابة من خلال التدريب على التقنيات الحديثة الداعمة لكافة القطاعات فى مختلف التخصصات التكنولوجية بما يتواكب مع تنفيذ خطة الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستثمار الأمثل لمشروع التحول الرقمي، وفى إطار تعظيم دور التعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان وبما يتعلق بمحور " بناء الإنسان المصرى " بإعتباره أحد المحاور الرئيسية فى إستراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية

وأوضح عطية بأن تنفيذ هذه المبادرة يستهدف رفع الوعى بأهمية التدريب على تكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع أفضل للشباب ، وإعداد جيل متميز من النشء قادر على إكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لكى يصبح مؤهلاً لمجتمع مصر الرقمية لمواكبة المستقبل المشرق القائم على إقتصاد أساسه المعرفة ، وبالتالى تحويل مصر لدولة رقمية من الطراز الأول .

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم التقديم للمبادرة عبر الرابط :" https://www.deci.gov.eg " ، وتستهدف طلاب المدارس بكافة أنواعها بمختلف محافظات الجمهورية لكونها منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية ، والذين يتم إختيارهم طبقاً لشروط ومعايير قبول محددة لتدريب 3 ألاف طالب وطالبة سنوياً ، ليبدأ إعدادهم على المهارات التكنولوجية الحديثة كجيل جديد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، هذا بالإضافة إلى برنامج تدريبى خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية ، ويتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تلك المجالات ، كما أنه بالتوازى مع ذلك في الإمكان إقامة ندوة تعريفية عن المبادرة أو جلسات " أونلاين " عن بعد " بين فريق عمل المبادرة والجهات المعنية للتعريف بالمبادرة بطريقة تفصيلية بحيث سيتم ترشيح منسق بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ هذه المبادرة على الوجه الأكمل .