بدء تركيب المحولات الكهربائية بنجعى الرحاب والقفايطة بأسوان

أسوان -صلاح المسن

بناء على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتفاعل السريع مع الشكوى والمطالب الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لها لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت أعمال تركيب المحولات الكهربائية ضمن مشروع إدخال الكهرباء وتوصيل التيار الكهربى لنجعى الرحاب والقفايطة بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة حيث قدم الأهالى خالص شكرهم لمحافظ أسوان لسرعة استجابته وتصديقه على إدراج مطلبهم بخطة مشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها بالقرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى..حياه كريمة"، وذلك من أجل تخفيف المعاناة وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير التيار الكهربائى بالشكل المطلوب بما يساهم بشكل مباشر فى مواجهة ظروف الطقس وإرتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة في "تصريحات صحفية " بأنه تم تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم الإنتهاء من مد وتوصيل الكابلات الكهربائية وزرع عدد 80 من الأعمدة بمسافة 8 كم تمتد من النجعين وحتى لوحة توزيع الكهرباء المغذية للقرية الرئيسية والتى تبلغ قدرتها 11000 ك/وات حيث بلغت نسبة التنفيذ بها 65 %، لافتاً بأن هذه المشروع سوف يستفيد منه 250 أسرة تضم 1700 مواطن ومواطنة من أهالى نجعى الرحاب والقفايطة .



تركيب المحولات الكهربائية بنجعى الرحاب والقفايطة بأسوان (1)



تركيب المحولات الكهربائية بنجعى الرحاب والقفايطة بأسوان (2)



تركيب المحولات الكهربائية بنجعى الرحاب والقفايطة بأسوان (3)