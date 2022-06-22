مجدي يعقوب لـ مساء dmc: التبرع بالأعضاء عند وفاة المخ موجودة في كل دول العالم

إبراهيم حسان

قال العالم الكبير الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، إن هناك تحاليل طبية تجرى في بريطانيا منذ سن الخامسة لمعرفة نسبة مستوى الكوليسترول في الجسم.

أضاف مجدي يعقوب، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن عمليات زراعة القلب تقدمت جدا لدرجة أن هناك أشخاص يعيشون بعد الزراعة بـ36 سنة، ولكن القلب الجديد لا يتحمل مستويات الكوليسترول في الدم على الإطلاق، وهناك تشجيع كبير على عمليات زراعة القلب والأعضاء، باعتبارها هبة الحياة، "حلمي أن تدخل عمليات زراعة القلب في مصر لأن هناك مرضى كثيرين صغار وكبار في حاجة إلى ذلك، ولكن هنا في مصر بيخافوا حتى من التشريح".

وتابع الدكتور مجدي يعقوب: "التبرع بالأعضاء عند وفاة المخ موجودة في كل دول العالم، باستثناء مصر، وأنا أشترك في مشروع لنقل أعضاء من بعض الحيوانات للإنسان لكن هذه التجربة ما زالت في بدايتها ومن الخطأ اعتباره حلا بديلا لزراعة أعضاء من الإنسان".

وأشار العالم الكبير، إلى أن هناك عالم بريطاني صديقة وشم على صديقي للتبرع بالأعضاء عند الوفاة، وأخي عند وفاته أوصى بالتبرع بأعضائه في ألمانيا".