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مجدي يعقوب: التواضع والإيمان بالعمل طريق النجاح.. ومعجب بمحمد صلاح لهذا السبب

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:27 م
مجدي يعقوب: التواضع والإيمان بالعمل طريق النجاح.. ومعجب بمحمد صلاح لهذا السبب
إبراهيم حسان

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قدم العالم الكبير الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، نصيحة للعلماء الذين يريدون النجاح قائلا: "التواضع في العلم والمثابرة والإيمان بالعمل من أسباب النجاح، ونصيحتي أيضا للشباب الذي يريد النجاح بأن المثابرة وراء تحقيق حلمك".
 
وأضاف السير مجدي يعقوب، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أنه يجب على كل الناس التي تعمل، بأن يكون لديهم إيمان تام بما يفعلونه، وكذلك الشباب الذين يعملون في مجال ما ويسيريون وراء حلمهم، عليهم ألا يشعروا بالملل ويتجهون إلى عمل شىء آخر.
 
وتابع الدكتور مجدي يعقوب، قائلا: "التواضع مهم جدا وأهم حاجة وخاصة في التعامل مع المرضى، وكذلك التواضع في العلم، لأنك كل ما تكتشف حاجة هتلاقي فيه حاجة تانية جديدة، ومصر بها كفاءات رائعة في مصر في كل المجالات، وإحنا خدامين المجتمع ومفيش غير 2 اللي إحنا خدامينهم، هما المريض والعلم والمعرفة، وقمة النجاح هي السعادة التي نشعر بها عند خدمة الخير والمجتمع".
 
وأبدى السير مجدي يعقوب، إعجابه بالدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، قائلا: "أنا معجب بمحمد صلاح لأنه بيحب الكورة جدا ومؤمن باللي بيعمله وعمال يتمرن ومتواضع جدا لذلك هو عنده مفاتيح النجاح".

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