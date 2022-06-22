ما هو اختبار شيرمر لقياس إفراز الدموع في العين؟

كتب - حسام الشقويرى

يعاني حوالي 1 من كل 7 أشخاص فوق سن 65 عامًا من أعراض جفاف العين بشكل منتظم، ويستخدم اختبار شيرمر لقياس إفراز الدموع في العين من أجل تشخيص حالات العين مثل جفاف العين والتهاب سطح العين، حيث يعرضك جفاف العين لخطر الإصابة بالعدوى، حسب ما نشر موقع webmd

كيف يتم إجراء اختبار شيرمر؟



سيتم إجراء اختبار شيرمر لكلتا عينيك يتم طي شرائط الاختبار التي تحمل علامة "L" و "R" (لليسار واليمين) وتوضع في كل عين من الزاوية الداخلية حيث تكون القناة الدمعية إلى الحافة السفلية للجفن العلوي.

بمجرد وضع الشريحتين في مكانهما، سيُطلب منك إغلاق جفونك لمدة خمس دقائق.

أخيرًا ، ستفتح كلتا العينين حتى يمكن إزالة الشرائط، ويتم تحديد درجة اختبار شيرمر حسب طول المنطقة المبللة لكل شريط سيكون طبيعيًا أو يشير إلى جفاف العين:

نتائج الاختبار الطبيعية إذا تم ترطيب طول شريط الاختبار بأكثر من 10 ملم في خمس دقائق، فإن إفراز الدموع يعتبر طبيعيًا .

إذا حصلت على درجة أقل من 5 مم في خمس دقائق، فإن إفراز الدموع لديك يعتبر ناقصًا.

جفاف العين هى حالة فقدان الرطوبة، وهى شائعة إلى حد ما ويمكن أن تكون مدمرة للغاية لنمط الحياة، علاوة على ذلك، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب أضرارًا طويلة المدى على صحة العين.

بعض أعراض جفاف العين هي الاحمرار، والحكة .

ما الذى يسبب جفاف العين ؟



بعض الأسباب الشائعة لجفاف العين هي وفقا لموقع " healthline":

-قضاء وقت مطول أمام الشاشة

-المشاكل الصحية الأساسية مثل مرض السكري

-التعرض للهواء الجاف

-نظام غذائي وأسلوب حياة سيئ

-الجفاف

-عدم التوازن الهرموني

-مسببات الحساسية

-خلل في الغدد الدمعية

-ارتداء العدسات اللاصقة

-التلوث

التعامل مع جفاف العيون



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع مشكلة جفاف العين:

يمكن أن تسبب بعض الأدوية جفاف العين، لذا تأكد من أنك يقظ من الآثار الجانبية لأي دواء جديد وابق على اطلاع دائم بذلك.

لمواجهة جفاف العين الناجم عن التلوث، تأكد من ارتداء ملابس واقية ضد الأوساخ والشوائب.

إذا كنت ترتدي العدسات، انتبه جيدًا لعينيك لأن العدسات تجففها.

اشرب الكثير من الماء وحافظ على رطوبة عينيك.

لا تنسى أن تغمض عينيك لأن الاستمرار لفترة طويلة دون أن ترمش قد يؤدي إلى جفاف العين.