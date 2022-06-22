مؤسسة شباب القادة تطلق مسابقة لطلاب كليات الهندسة

كتب:محمد السيد

أطلقت مؤسسة شباب القادة مسابقة لطلاب كليات الهندسة بالشراكة مع شركة كونكريت بلاس، حيث تستعد مؤسسة شباب القادة لإطلاق برنامج مخصص لطلاب كلية الهندسة.

وقال بيان صحفى صادر عن المؤسسة، إنه التزاما من القطاع الخاص بدعم وتمكين الشباب المصرى وتغييرا لمفهوم التدريب التقليدي للشباب الجامعي بل وتجهيزهم لسوق العمل تمت الشراكة بين مؤسسة شباب القادة مع كونكريت بلاس، حيث تم توقيع البروتكول للبدء في التقديم للبرنامج الذى يشجع الطلاب من مختلف الجامعات بكليات الهندسة.

وأوضح البيان أن البرنامج يهدف إلى تطوير فكر الطالب الجامعي في المجالات الهندسية، حيث تم العمل على تصميم مسابقة تجمع طلاب الهندسة من برامج المؤسسة المختلفة ليعملوا على إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل هندسية ومن خلال هذه المسابقة سيحصل الفائزين على برنامج تدريبي مدعوم في الصيف داخل الشركة بمجالات عدة، وكذلك الحصول على جوائز مادية مختلفة وفيما يلى نص البيان الصادر عن المؤسسة.