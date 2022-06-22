اليوم السابع
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لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس تكشف "كذبة ترامب الكبرى" فى انتخابات 2020

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:17 ص
لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس تكشف "كذبة ترامب الكبرى" فى انتخابات 2020 ترامب واقتحام الكونجرس
كتبت: نهال أبو السعود

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عقدت جلسة الاستماع الرابعة للجنة المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس الامريكي مساء أمس الثلاثاء، وركزت على ما قالت إنه جهود الرئيس السابق دونالد ترامب "غير المسبوقة" لدفع كبار مسؤولي الدولة لرفض نتائج انتخابات 2020 - بما في ذلك مخطط لإنشاء قوائم "مزيفة" لقلب انتصار جو بايدن.

 

وفقا لشبكة سي ان ان، قاد النائب آدم شيف، ديمقراطي من كاليفورنيا، جلسة الاستماع ، والتي تضمنت شهادات من مسؤولين جمهوريين من ولايات أريزونا وجورجيا لإظهار أن حملة الضغط المتعلقة بـ "كذبة ترامب الكبيرة" امتدت إلى ما قبل 6 يناير.

 

جاءت بعض الشهادات الأكثر إقناعًا من أم وابنتها كانا يعملان كعاملين في الانتخابات في جورجيا، ووصفوا بعبارات شخصية للغاية تأثير التهديدات التي تعرضوا لها بعد استهدافهم من قبل ترامب.

 

وبثت اللجنة شهادة مسجلة من حلفاء ترامب للقول إنه متورط بشكل مباشر فيما يعرف أنه جهد لا أساس له لجعل الولايات الرئيسية ترسل ناخبي ترامب المزيفين إلى الكونجرس ليحلوا محل ناخبي بايدن الشرعيين.

 

وقال شيف في تصريحاته الختامية "ما إذا كانت أفعاله جنائية سيقرر في النهاية للآخرين لكن ما فعله كان بلا شك غير دستوري. كان غير وطني. كان في الأساس غير أمريكي."

 

كما أشار رئيس اللجنة الديمقراطي بيني طومسون إن الضغط على الموظفين العموميين لخيانة قسمهم كان جزءًا أساسيًا من مخطط ترامب وحذر فقط حفنة من مسؤولي الانتخابات في الولايات الرئيسية من الوقوف بين دونالد ترامب وانهيار الديمقراطية الأمريكية.

 

وفي بيانها الافتتاحي، قالت نائبة الرئيس ليز تشيني، إن اللجنة ستقدم دليلاً على أن ترامب "كان له دور مباشر وشخصي" في مخطط لجعل الولايات الرئيسية ترسل ناخبين مزيفين إلى الكونجرس ونائب الرئيس مايك بنس نقلب النتائج كما فعل رودي جولياني وكذلك جون ايستمان من المقربين من الرئيس السابق".

 

 

 

 


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اقتحام الكونجرس

ترامب

الرئاسة الامريكية 2020

بايدن

مايك بنس



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