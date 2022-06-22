وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم، أنه تم التأكد من إصابة شخص بعد دخوله البلاد عبر مطار (إنتشون) الدولي، بالفيروس، حيث أُجري له اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) والحمض النووي لوجود أعراض تشير إلى إصابته، موضحة أن نتيجة الفحوصات أظهرت تأكيد إصابته بالمرض المعدي.