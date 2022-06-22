وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم، "بعد يوم من الإطلاق القمر الاصطناعي نجح في إجراء اتصال ثنائي الاتجاه مع المحطة الأرضية في معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي (KARI) في دايجون، على بعد 160 كيلومترا جنوب سيول، في الساعة 3:01 صباح اليوم".

وأوضحت أنه عقب الاتصال ثنائي الاتجاه مع المحطة الأرضية في معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي في دايجون، تم تأكيد قدرة الصاروخ الفضائي (نوري) على نشر الأقمار الصناعية بالكامل".

وأطلقت كوريا الجنوبية أمس بنجاح صاروخها الفضائى محلى الصنع (نورى) الذي يزن 200 طن، من مركز نارو للفضاء في قرية كوهونغ الساحلية الجنوبية في البلاد، في إنجاز رئيسي لبرنامج الفضاء فى البلاد، ونجح الصاروخ، المعروف أيضا باسم KSLV-II، في نشر أقمار صناعية على الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلو متر.