اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة تؤكد تزايد الإقبال على سداد الفواتير إلكترونيا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 06:00 ص
كهرباء شمال القاهرة تؤكد تزايد الإقبال على سداد الفواتير إلكترونيا المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى عدد المشتركين بنطاق عمل شركة شمال القاهرة يبلغ نحو 5 ملايين مشترك، موكداً أن الشركة تسير بخطى ثابتة وسريعة لتقديم كل الخدمات إلكترونيا فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الرقمى.
 
وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على سداد فواتير الاستهلاك وشحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال المنافذ الإلكترونية التى توفرها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتاً إلى أن هناك زيادة فى نسب التحصيل الشهرية نتيجة التوسع فى الخدمات الإلكترونية وعدم الاعتماد على مصدر واحد للتحصيل كما كان فى السابق.
 
وقال عفيفى إن مشاكل فواتير الاستهلاك التى كان يعانى منها بعض المواطنين أصبحت أمرا غير ملموس نتيجة الإجراءات والآليات التى اتخذتها وزارة الكهرباء، وهناك انخفاض كبير فى حجم الشكاوى نتيجة دقة القراءة التى يتم إحضارها بواسطة شركة شعاع واعتمادها على التقاط صورة للعداد الكهرباء عند تسجيل القراءة، وبالتالى يتم إصدار فاتورة سليمة 100%.

الكهرباء

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

سداد فواتير الكهرباء اليكترونيا

حسام عفيفي



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