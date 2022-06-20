الكهرباء تقرر وقف أعمال الصيانة لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر وقف جميع أعمال الصيانة على مستوى الجمهورية والمناورات الفنية وذلك لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة التى انطلقت صباح اليوم.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9، اتخذت كافة الاستعدادات الكاملة لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة التى انطلقت اليوم الإثنين، لافتا إلى أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ وتوفير فرق صيانة على أعلى مستوى للتدخل السريع فى حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة، خلال ساعات الامتحانات.

وفيما يلي استعدادات شركات توزيع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة:

1- تأمين التغذية الكهربائية أثناء الامتحانات في حميع اللجان (لجان النظام ولجان المراقبة – لجان تقدير الدرجات).

2-وقف جميع اعمال الصيانات أثناء فترة الامتحانات.

3- توفير وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدر تغذية بديلة فى الطوارئ.

4- رفع حالة الطوارئ بشركات توزيع الكهرباء والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

5- غرف عمليات لتلقي الشكاوي علي مستوي الجمهورية والتدخل السريع لحلها.