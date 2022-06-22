كل ما تريد معرفته عن ارتفاع نسبة الكوليسترول عند الأطفال وعلاجه

كتبت إيناس البنا

ممكن أن يحدث ارتفاع الكوليسترول نتيجة عدة أسباب تتعلق بنمط الحياة، مثل العادات الغذائية وممارسة التمارين الروتينية وزيادة الوزن أيضًا.

وفقا لموقع " healthsite"، يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على أي شخص، بغض النظر عن العمر والجنس، نتعرف فى التقرير التالى على أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول عند الأطفال والمراهقين.

ما الذي يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول عند الأطفال؟



هناك عوامل تساهم بشكل كبير في ظهور ارتفاع مفاجئ في مستويات الكوليسترول لدى الأطفال والمراهقين، مثل العادات الغذائية غير الصحية، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتاريخ العائلي أيضًا.

ما هى أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول عند الأطفال؟



عند وجود كمية زائدة من الدهون في الدم ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من المضاعفات الصحية، ومع ذلك ، وفقًا للدراسات، لا تظهر الأعراض على الأطفال أو المراهقين عندما ترتفع مستويات الكوليسترول لديهم، قد تشمل بعض الأعراض التحذيرية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم - ألم في الصدر (الجانب الأيسر بشكل أساسي) ، والشعور بضغط على الصدر ، وصعوبة في التنفس ، وفقدان الطاقة ، والتعب أو الدوار ، وألم في أسفل الساقين.

كيفية خفض مستويات الكوليسترول لدى الأطفال؟



بصفتك أحد الوالدين، يمكنك فعل الكثير لمساعدة طفلك على محاربة هذه الحالة، تتضمن بعض النصائح - تأكد من إعطاء طفلك الفواكه والخضراوات الطازجة ، وتقديم الخبز والحبوب الكاملة ، وإضافة المزيد من الحليب قليل الدسم والزبادي قليل الدسم إلى طبق طفلك ، وإدراج الأطعمة النشوية في نظامهم الغذائي اليومي (بطاطس، أرز، مكرونة).

هل يمكن علاج الكوليسترول؟



ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو حالة تحدث بسبب عادات نمط الحياة، لذلك، فإن إجراء بعض التغييرات على النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن يساعد الطفل بشكل فعال في إدارة هذه الحالة، يمكنك التحكم في مستويات الكوليسترول لدى طفلك باتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة وفقدان الوزن ، وأحيانًا الأدوية أيضًا.