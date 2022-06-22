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عميد تجارة القاهرة يؤكد انتظام تصحيح امتحانات نهاية التيرم الثانى يوميا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:00 ص
عميد تجارة القاهرة يؤكد انتظام تصحيح امتحانات نهاية التيرم الثانى يوميا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة انتظام امتحانات الطلاب بالكلية سواء البكالوريس أو البرامج الخاصة بالكلية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 80% من الاختبارات.
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكنترولات تعمل بشكل يومى لتصحيح نماذج الإجابات للمواد التى أداها الطلاب، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من التصحيح والرصد تمهيدا لعقد لجنة الممتحنين، ومن ثم إعلان النتائج بشكل سريع للطلاب على الموقع الإلكترونى للكية.
 
وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن الكلية تطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا منذ تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن الامتحانات تعقد على فترات، ويجرى تعقيم شامل للقاعات ولجان الامتحانات بين الفترات.

تجارة القاهرة

امتحانات نهاية العام

اخبار مصرية

جامعة القاهرة



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