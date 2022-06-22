عميد التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة: أكثر من 50 بحثا علميا بالمؤتمر الدولى للتخطيط

كتب محمد صبحى

قال الدكتور هشام البراملجى عميد كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى ب جامعة القاهرة إن فكرة المؤتمر بدأت من الشباب وتمت مراجعتها مع أساتذة الكلية، مشيرا إلى أنه تقدم للمؤتمر أكثر من 50 بحثا حول موضوع المؤتمر فى العمران الاحتوائى، وبمشاركة مجلة علمية دولية وتم إجراء التحكيم العلمى للأبحاث.

ووجه عميد كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مؤكدا أن المؤتمر تسبب فى حالة حراك علمى بالكلية، كما وجه الشكر إلى الهيئة المعاونة بالكلية والباحثين من الخارج الذين تقدموا بأبحاث علمية.

وأكد الدكتور هشام البراملجى خلال كلمته أن المؤتمر سيصدر مجموعة من التوصيات ستحقق نقلة علمية فى مجال التخطيط الإقليمى والعمراني.

واستعرض الدكتور هشام البراملجى عميد كلية التخطيط الإقليمى والعمراني بجامعة القاهرة فيديو يرصد تطوير البنية التحتية الإلكترونية بالكلية وتطوير القاعات والمدرجات وتزويدها بشاشات تفاعلية لخدمة البحث العلمى .

وفى الختام كرم عميد كلية التخطيط الإقليمى والعمراني الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا وعدد من أساتذة الكلية والمشاركين فى المؤتمر.