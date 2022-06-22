علوم الملاحة والإعلام والصيدلة تحصد أول مركز بمسابقة أفضل شعبة لغة بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، نتيجة مسابقة أفضل شعبة لغة وبرنامج جديد على مستوى برامج مرحلة البكالوريوس والليسانس وبرامج الدراسات العليا، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء "برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، وكلية الإعلام "شعبة اللغة الإنجليزية" وكلية الصيدلة " برنامج الصيدلة الإكلينيكية" حصدوا المركز الأول فى المسابقة، فيما حصدت كلية التمريض وكلية التربية المركز الثاني، بينما حصدت كلية التكنولوجيا والتعليم وكلية الآداب " برنامج علم النفس الإكلينيكي" وكلية العلوم " برنامج الميكرو بيولوجى - كيمياء حيوية" المركز الثالث ، وجاء برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بالمركز الرابع، وشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الطفولة المبكرة بالمركز الخامس، وشعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق بالمركز السادس، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالمركز السابع، وبرنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات بالمركز الثامن، وشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق بالمركز التاسع، وكلية الطب " البرنامج الخاص فى الطب والجراحة" بالمركز العاشر وذلك فيما يخص برامج مرحلة البكالوريوس والليسانس.

وفيما يخص برامج الدراسات العليا، حصدت كلية الصيدلة برنامج فارم دى، وكلية التجارة برنامج الدبلوم المهنى على المركز الأول، وحصدت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر على المركز الثاني، فيما حصدت كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ومعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المركز الثالث.

من جانبه، أشار الدكتور ممتاز حجاب أن المسابقة تعقد للعام الرابع على التوالى بعد نجاحها خلال الأعوام الماضية، وتهدف إلى تشجيع المتميزين وتكريمهم لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة التعليمية المقدمة، لافتاً إلى تنوع معايير التقييم بالمسابقة لتشمل تقديم الخدمات التعليمية والإدارية، وآليات التفاعل مع الطلاب، وخطط الارتقاء بالجوانب الأكاديمية والإدارية وتطبيق معايير الجودة وأنظمة الحوكمة الداخلية وانهاء التقارير السنوية، مشيراً إلى استخدام نموذج المعايير المعلن و الخاص بشعب اللغات والبرامج فى تقييم المسابقة لضمان أعلى قدر من الشفافية والعدالة فى المسابقة.

وعلى جانب آخر، استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفدا من كبار رؤساء تحرير والإعلاميين المحكمين لمشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام.

ويتكون الوفد من الكاتب الصحفى الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى والإعلامى نشأت الديهي، رئيس قناة TEN ومقدم برنامج بالورقة والقلم، والكاتب الصحفى سامى عبد الراضى مدير تحرير جريدة الوطن، ورئيس تحرير شبكة تليفزيون النهار بحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، والدكتورة نسرين حسام الدين المستشار الإعلامى لجامعة بنى سويف ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة.

ورحب الدكتور منصور حسن بالضيوف فى رحاب جامعة بنى سويف مثمنا الجهود الكبيرة التى يقوم بها الإعلام والصحافة فى معالجة القضايا الوطنية بموضوعية، وتعريف الرأى العام بأبعادها وزواياها المختلفة، مما يعكس الفهم العميق والوعى بطبيعة الدور الإيجابي، وتوظيف كل ذلك فى خدمة المجتمع، ودعم مسيرة الدولة فى كافة المجالات والمشروعات والتى تشهدها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الجامعة، أن المشروعات التى يشارك بها الطلاب تبرز المستوى المتقدم لطلاب الكلية من حيث اختيار الموضوعات إضافة إلى إمكانياتهم العلمية المتميزة، حيث تمتلك الكلية العديد من الاستوديوهات الحديثة ومعامل الصحافة الالكترونية مما يؤهلها لتخريج جيل من شباب الصحفيين والإعلاميين قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.



اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة بجامعة بنى سويف