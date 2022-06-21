تدشين مواقع إلكترونية للمجلات العلمية بجامعة بنى سويف على بنك المعرفة المصرى

بني سويف هاني فتحي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تدشين عدد من المواقع الإلكترونية التي تصدرها الجامعة على بنك المعرفة المصري والتي شملت الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للسياحة والآثار والضيافة التي تصدرها كلية السياحة، والموقع الإلكتروني لمجلة BSU Journal of pedagogy and Curriculum التي تصدرها كلية التربية، والموقع الإلكتروني لمجلة بحوث في الخدمة الاجتماعية التنموية التي تصدرها كلية الخدمة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للإشراف على المجلات العلمية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور منصور التهنئة لإتاحة مجلة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح ومجلة علوم ذوي الاحتياجات الخاصة على دليل دوريات الوصول الحر DOAJ الدولي، كما ناقش عدة موضوعات منها الاتفاق على إدراج 11 مجلة من مجلات الجامعة كمرحلة أولى في قاعدة بيانات EBSCO الخاص بها، والتقدم ل 26 مجلة من المجلات العلمية الصادرة بالجامعة في دليل Euro pub الدولي، كما تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة وهيئة التحرير لحولية كلية الآداب، ومجلة الدراسات التاريخية والحضارية المصرية، ومجلة الدراسات النفسية المعاصرة، والمجلة المصرية لعلوم المعلومات.

ومن ناحية أخرى، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، حيث وجه الشكر للقطاع علي الجهود المبذولة خلال امتحانات الدراسات العليا مشدداً علي ضرورة تواجد أستاذ المادة، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، جاء ذلك بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تمت الموافقة علي إنشاء درجات علمية ببعض الكليات، والموافقة علي عقد المؤتمر العلمي لكلية السياحة والفنادق بعنوان " رؤية سياحية جديدة والاتجاه للابتكار والاستثمار الاخضر وريادة الأعمال" في الفترة من 24-26 نوفمبر 2023.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها، الموافقة على مقترح تعديل لائحة الدراسات العليا بإدراج دورات التحول الرقمي كشرط لمنح الدبلوم والماجستير والدكتوراه، والتأكيد على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس على دورة إعداد القادة بالجامعة. وتناول الاجتماع شرح مفصل لجميع المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والمهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس الجامعة. وتم مناقشة كافة الأمور والضوابط المنظمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية.