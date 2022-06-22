علامات تحذيرية للسكتة الدماغية لا تتجاهلها.. أبرزها الخدر المفاجئ

كتبت إيناس البنا

السكتة الدماغية هي حالة طارئة ولا ينبغي الاستخفاف بها، ويحدث عندما يتوقف وصول جزء من الدم إلى المخ لبعض الوقت، مما يمنعه من الحصول على الأكسجين، وبالتالى تموت خلايا الدماغ في غضون دقائق مسببة سكتة دماغية.

لذلك من المهم معرفة العلامات والأعراض المبكرة حتى يمكن اتخاذ إجراءات لتقليل تلف الدماغ والآثار الجانبية الأخرى، قليلا من إشارات التحذير يجب أن تعرفها عن السكتة الدماغية وفقا لموقع " timesnownews":

خدر مفاجئ:



إذا شعرت أنت أو أي شخص فجأة بالخدر أو الشلل الطفيف في جانب واحد من الوجه أو اليدين أو الساقين، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بسكتة دماغية، ومن ثم فمن المهم أن ترفع ذراعيك فوق رأسك للمساعدة على تنظيم تدفق الدم إلى الدماغ.

فقدان الرؤية :



قد يكون لديك رؤية غير واضحة أو سوداء بشكل مفاجئ في إحدى العينين أو كلتيهما.

فقدان التوازن المفاجئ:



إذا لم تكن قادرًا أثناء المشي على موازنة الجسم والبدء في الميل نحو جانب واحد ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسكتة دماغية.

مشكلة في التحدث:



إذا بدأت في الكلام بصوت عالٍ أو كنت تواجه مشاكل في فهم ما يقوله الآخرون ، فهذا ليس علامة جيدة على صحة الجسم.

صداع الرأس الشديد:



قد يكون الصداع المفاجئ والشديد الذي يؤدي إلى الإغماء والإغماء أحد الأسباب أيضًا.

الغثيان:



الشعور بالغثيان والحمى أيضا من أعراض السكتة الدماغية.

السكتات الدماغية نوعان:



الإقفار: يحدث هذا عندما يكون هناك انسداد في الشرايين يقطع وصول الدم إلى الدماغ، هذا أمر شائع جدًا بين الرجال والنساء.

النزفية: تحدث هذه السكتة الدماغية عندما تنفجر إحدى الأوعية الدموية في أنسجة المخ ، مما يؤدي إلى فقدان الأكسجين ، وكلا النوعين من السكتات الدماغية خطير للغاية ويحتاج إلى رعاية طبية فورية.